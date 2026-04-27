DAX24.284 ±-0,0%Est505.831 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,09 +3,0%Nas25.114 +0,9%Bitcoin67.401 +0,6%Euro1,1712 -0,3%Öl110,2 +0,9%Gold4.571 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Autozölle belasten VW & Co. -- Berkshire Hathaway setzt mehr um -- GameStop will eBay übernehmen -- Xiaomi, Samsung, SK hynix, Merck, Bitcoin, Rüstungsaktien, NEL im Fokus
Top News
Ausblick: Ferrari veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: Ferrari veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Hot Stocks heute: Eskalation im Nahen Osten - trotzdem neue Rekorde an den Börsen! - Sell in May and go away? Hot Stocks heute: Eskalation im Nahen Osten - trotzdem neue Rekorde an den Börsen! - Sell in May and go away?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-CMS: Westwing Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

04.05.26 14:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Westwing AG
13,20 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Westwing Group SE / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 – 11. Zwischenmeldung
Westwing Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

04.05.2026 / 14:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Westwing Group SE hat im Zeitraum vom 28. April 2026 bis einschließlich 30. April 2026 insgesamt 10.376 Stückaktien der Westwing Group SE im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 5. Februar 2026 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 9. Februar 2026 mitgeteilt wurde.

Das Gesamtvolumen der im Zeitraum vom 28. April 2026 bis einschließlich 30. April 2026 täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Datum Aggregiertes Volumen Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)
28. April 2026 6.363 13,4303
29. April 2026 1.732 13,1225
30. April 2026 2.281 13,2419
Summe 10.376 13,3375

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 9. Februar 2026 bis einschließlich 30. April 2026 erworbenen Aktien beläuft sich damit auf 262.196 Stückaktien.

Der Erwerb der Stückaktien der Westwing Group SE erfolgte durch ein von der Westwing Group SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel).

Detaillierte Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter

https://ir.westwing.com/de/share/share-buy-back-2026

abrufbar.

 

München, 4. Mai 2026

 

Westwing Group SE

Der Vorstand

 


04.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Westwing Group SE
Moosacher Straße 88
80809 München
Deutschland
Internet: www.westwing.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2320724  04.05.2026 CET/CEST

Nachrichten zu Westwing AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Westwing AG

DatumRatingAnalyst
04.02.2026Westwing BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.11.2024Westwing BuyJefferies & Company Inc.
16.01.2023Westwing BuyJefferies & Company Inc.
30.03.2022Westwing BuyHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
29.03.2022Westwing BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
04.02.2026Westwing BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.11.2024Westwing BuyJefferies & Company Inc.
16.01.2023Westwing BuyJefferies & Company Inc.
30.03.2022Westwing BuyHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
29.03.2022Westwing BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Westwing AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen