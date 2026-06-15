EQS-CMS: Westwing Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Westwing Group SE / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 – 17. Zwischenmeldung

Westwing Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



22.06.2026 / 14:39 CET/CEST

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Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 – 17. Zwischenmeldung

Die Westwing Group SE hat im Zeitraum vom 15. Juni 2026 bis einschließlich 19. Juni 2026 insgesamt 19.300 Stückaktien der Westwing Group SE im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 5. Februar 2026 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 9. Februar 2026 mitgeteilt wurde.

Das Gesamtvolumen der im Zeitraum vom 15. Juni 2026 bis einschließlich 19. Juni 2026 täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

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Datum Aggregiertes Volumen Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 15. Juni 2026 4.000 15,9886 16. Juni 2026 4.100 15,9178 17. Juni 2026 3.800 15,7521 18. Juni 2026 3.700 16,6960 19. Juni 2026 3.700 16,5570 Summe 19.300 16,1716

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 9. Februar 2026 bis einschließlich 19. Juni 2026 erworbenen Aktien beläuft sich damit auf 388.474 Stückaktien.

Der Erwerb der Stückaktien der Westwing Group SE erfolgte durch ein von der Westwing Group SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel).

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Detaillierte Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter

https://ir.westwing.com/de/share/share-buy-back-2026

abrufbar.

München, 22. Juni 2026

Westwing Group SE

Der Vorstand