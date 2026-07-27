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EQS-CMS: Westwing Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Werte in diesem Artikel
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Westwing AG
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Westwing Group SE / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 – 23. Zwischenmeldung
Westwing Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

30.07.2026 / 14:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Die Westwing Group SE hat im Zeitraum vom 27. Juli 2026 bis einschließlich 29. Juli 2026 insgesamt 11.778 Stückaktien der Westwing Group SE im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 5. Februar 2026 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 9. Februar 2026 mitgeteilt wurde.

Das Gesamtvolumen der im Zeitraum vom 27. Juli 2026 bis einschließlich 29. Juli 2026 täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Datum Aggregiertes Volumen Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)
27. Juli 2026 2.711 15,4050
28. Juli 2026 3.021 14,9264
29. Juli 2026 6.046 14,7423
Summe 11.778 14,9421
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Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 9. Februar 2026 bis einschließlich 29. Juli 2026 erworbenen Aktien beläuft sich damit auf 512.118 Stückaktien.

Der Erwerb der Stückaktien der Westwing Group SE erfolgte durch ein von der Westwing Group SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel).

Detaillierte Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter

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https://ir.westwing.com/de/share/share-buy-back-2026

abrufbar.

 

München, 30. Juli 2026

 

Westwing Group SE

Der Vorstand

 


30.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Westwing Group SE
Moosacher Straße 88
80809 München
Deutschland
Internet: www.westwing.com
LEI Code: 529900BN8B4KAHILIX84

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2374650  30.07.2026 CET/CEST

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DatumRatingAnalyst
04.02.26 Westwing Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.11.24 Westwing Buy Jefferies & Company Inc.
16.01.23 Westwing Buy Jefferies & Company Inc.
30.03.22 Westwing Buy Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
29.03.22 Westwing Buy Baader Bank