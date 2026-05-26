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EQS-DD: 1&1 AG: Herr Sascha D'Avis, Zuteilung von 21.184 Aktien im Rahmen der Ausübung von Stock Appreciation Rights (SAR)

27.05.26 19:20 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
22,65 EUR -0,15 EUR -0,66%
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

27.05.2026 / 19:20 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Herr
Vorname: Sascha
Nachname(n): D'Avis

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
1&1 AG

b) LEI
5299003VKVDCUPSS5X23 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005545503

b) Art des Geschäfts
Zuteilung von 21.184 Aktien im Rahmen der Ausübung von Stock Appreciation Rights (SAR)
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
26.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


27.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: 1&1 AG
Elgendorfer Straße 57
56410 Montabaur
Deutschland
Internet: www.1und1.AG



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105132  27.05.2026 CET/CEST





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