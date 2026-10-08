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EQS-DD: 1&1 AG: United Internet AG, Erwerb von 35.352.929 neuen Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage der 1&1 AG zum rechnerischen Ausgabepreis von EUR 24,05 je neuer Aktie ...

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
22.95 EUR -0.80 EUR -3.37 %
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

08.10.2026 / 17:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: United Internet AG

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Herr
Vorname: Ralph
Nachname(n): Dommermuth
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
1&1 AG

b) LEI
5299003VKVDCUPSS5X23 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005545503

b) Art des Geschäfts
Erwerb von 35.352.929 neuen Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage der 1&1 AG zum rechnerischen Ausgabepreis von EUR 24,05 je neuer Aktie durch Einbringung einer Darlehensforderung der United Internet AG gegen die mittelbare 1&1 Tochter 1&1 Versatel GmbH in die 1&1 AG

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
24,05 EUR 850.237.942,45 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
24,05 EUR 850.237.942,45 EUR

e) Datum des Geschäfts
05.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


08.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: 1&1 AG
Elgendorfer Straße 57
56410 Montabaur
Deutschland
Internet: www.1und1.AG
LEI Code: 5299003VKVDCUPSS5X23



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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107392  08.10.2026 CET/CEST





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Datum Rating Analyst
07.10.26 1&1 Buy Deutsche Bank AG
01.10.26 1&1 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.26 1&1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.08.26 1&1 Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 1&1 Neutral UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.