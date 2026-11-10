EQS-DD: aap Implantate AG: Deepblue Holding AG, 738.183 Bezugsrechte im Rahmen einer Bezugsrechts-Kapitalerhöhung ohne Gegenleistung. Das Geschäft steht nicht im Zusammenhang mit einem ...
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
10.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|aap Implantate AG
|Lorenzweg 5
|12099 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.aap.de
|LEI Code:
|39120001TRQTQ01LPP57
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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107914 10.11.2026 CET/CEST
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