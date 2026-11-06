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EQS-DD: adidas AG: NNS Investments (Cyprus) Limited, Barausgleich bei Ablauf von Short-Put-Optionen; Status: ausgelaufen; Fälligkeit: 03.11.2026; Anzahl: 87.000; Ausübungspreis: 169,97; Preis: 1,87

Werte in diesem Artikel
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adidas
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

06.11.2026 / 18:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: NNS Investments (Cyprus) Limited

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Nassef
Nachname(n): Sawiris
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
adidas AG

b) LEI
549300JSX0Z4CW0V5023 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Derivat
Beschreibung: Aktiengebundene Derivate zu ISIN DE000A1EWWW0

b) Art des Geschäfts
Barausgleich bei Ablauf von Short-Put-Optionen; Status: ausgelaufen; Fälligkeit: 03.11.2026; Anzahl: 87.000; Ausübungspreis: 169,97; Preis: 1,87

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1,87 EUR 162.690,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1,87 EUR 162.690,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
03.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


06.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: adidas AG
Adi-Dassler-Straße 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet: www.adidas-group.com
LEI Code: 549300JSX0Z4CW0V5023



 
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107796  06.11.2026 CET/CEST





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Datum Rating Analyst
03.11.26 adidas Overweight Barclays Capital
03.11.26 adidas Sell UBS AG
30.10.26 adidas Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.26 adidas Outperform RBC Capital Markets

Information

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