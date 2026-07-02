EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Anne DelSanto, Erwerb von 4.399 Aktien mit Verfügungsbeschränkung als Teil der aktienbasierten Vergütung. Die Beschränkungen entfallen mit Vesting der RSAs und ...
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
07.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Adtran Holdings, Inc.
|901 Explorer Boulevard
|35806 Huntsville
|Vereinigte Staaten von Amerika
|Internet:
|www.adtran.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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105950 07.07.2026 CET/CEST
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|Rating
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