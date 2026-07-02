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EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Anne DelSanto, Erwerb von 4.399 Aktien mit Verfügungsbeschränkung als Teil der aktienbasierten Vergütung. Die Beschränkungen entfallen mit Vesting der RSAs und ...

Werte in diesem Artikel
Aktien
ADTRAN Holdings Inc
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

07.07.2026 / 09:31 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Anne
Nachname(n): DelSanto

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Mitglied des Board of Directors

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Adtran Holdings, Inc.

b) LEI
549300VV36J86CRRWF77 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
Beschreibung: Restricted Stock Awards (RSAs) betreffend Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059)

b) Art des Geschäfts
Erwerb von 4.399 Aktien mit Verfügungsbeschränkung als Teil der aktienbasierten Vergütung. Die Beschränkungen entfallen mit Vesting der RSAs und es werden Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) ohne Verfügungsbeschränkung gehalten.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
01.07.2026; UTC-5

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


07.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Adtran Holdings, Inc.
901 Explorer Boulevard
35806 Huntsville
Vereinigte Staaten von Amerika
Internet: www.adtran.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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105950  07.07.2026 CET/CEST





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