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EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: James Denson Wilson Jr, Erwerb von 24.908 PSUs als Teil der aktienbasierten Vergütung. Für die PSUs werden bei Erfüllung bis zu 44.834,40 Aktien der ADTRAN ...

08.04.26 11:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ADTRAN Holdings Inc
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

08.04.2026 / 10:58 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: James Denson
Nachname(n): Wilson Jr

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Chief Revenue Officer

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Adtran Holdings, Inc.

b) LEI
549300VV36J86CRRWF77 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
Beschreibung: Performance Stock Units (PSUs), für die bei Erfüllung Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) ausgegeben werden.

b) Art des Geschäfts
Erwerb von 24.908 PSUs als Teil der aktienbasierten Vergütung. Für die PSUs werden bei Erfüllung bis zu 44.834,40 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) ausgegeben, sofern bestimmte Leistungsziele erreicht werden.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
01.04.2026; UTC-5

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


08.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Adtran Holdings, Inc.
901 Explorer Boulevard
35806 Huntsville
Vereinigte Staaten von Amerika
Internet: www.adtran.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104292  08.04.2026 CET/CEST





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