EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Thomas R. Stanton, Erwerb von 170.723 RSUs als Teil der aktienbasierten Vergütung. Für die RSUs werden bei Erfüllung im Verhältnis 1:1 Aktien der ADTRAN ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



08.04.2026 / 11:21 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Thomas R. Nachname(n): Stanton

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Chief Executive Officer und Vorsitzender des Board of Directors

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Adtran Holdings, Inc.

b) LEI

549300VV36J86CRRWF77

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie Beschreibung: Restricted Stock Units (RSUs), für die bei Erfüllung Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) ausgegeben werden.

b) Art des Geschäfts

Erwerb von 170.723 RSUs als Teil der aktienbasierten Vergütung. Für die RSUs werden bei Erfüllung im Verhältnis 1:1 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) ausgegeben.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

01.04.2026; UTC-5

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

08.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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