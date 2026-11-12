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EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Timothy Santo, Erwerb von 17.820 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059)

Werte in diesem Artikel
Aktien
ADTRAN Holdings Inc
4.16 EUR 0.03 EUR 0.68 %
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.11.2026 / 08:48 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Timothy
Nachname(n): Santo

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Chief Financial Officer

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Adtran Holdings, Inc.

b) LEI
549300VV36J86CRRWF77 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: US00486H1059

b) Art des Geschäfts
Erwerb von 17.820 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059)

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
4,1646 USD 71.735,2350 USD
4,1240 USD 2.453,7800 USD

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
4,163244 USD 74.189,0150 USD

e) Datum des Geschäfts
06.11.2026; UTC-5

f) Ort des Geschäfts
Name: NASDAQ
MIC: XNAS


12.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Adtran Holdings, Inc.
901 Explorer Boulevard
35806 Huntsville
Vereinigte Staaten von Amerika
Internet: www.adtran.com
LEI Code: 549300VV36J86CRRWF77



 
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