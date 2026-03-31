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EQS-DD: All for One Group SE: Knünz Invest Beteiligungs GmbH, Kauf

07.04.26 16:40 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
All for One Group AG
35,50 EUR 0,60 EUR 1,72%
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Aktie kaufen




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

07.04.2026 / 16:38 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Knünz Invest Beteiligungs GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Rudolf
Nachname(n): Knünz
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
All for One Group SE

b) LEI
529900GB6FMY3QJLBM61 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005110001

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
34,70 EUR 347,00 EUR
34,90 EUR 5.060,50 EUR
35,00 EUR 20.580,00 EUR
35,40 EUR 4.248,00 EUR
35,40 EUR 177,00 EUR
35,40 EUR 8.425,20 EUR
35,70 EUR 2.070,60 EUR
35,80 EUR 37.088,80 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
35,4532 EUR 77.997,1000 EUR

e) Datum des Geschäfts
02.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


07.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: All for One Group SE
Rita-Maiburg-Straße 40
70794 Filderstadt-Bernhausen
Deutschland
Internet: www.all-for-one.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104226  07.04.2026 CET/CEST





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