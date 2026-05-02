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EQS-DD: AMAG Austria Metall AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

19.05.26 16:22 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AMAG
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AMAG Austria Metall AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

19.05.2026 / 16:21 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Directors' Dealings, Art 19 MAR

  1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name AMAG Arbeitnehmer Privatstiftung
  1. Grund der Meldung
 a)   Position/Status Meldepflichtige Person steht in enger Beziehung zu:
Harald Berger, Aufsichtsrat
Thomas Kober, Aufsichtsrat
Robert Hofer, Aufsichtsrat
b) Erstmeldung/Berichtigung  Erstmeldung
  1. Angaben zum Emittenten
a)
b)		 Name AMAG Austria Metall AG
LEI 5299005VO3GJ18GL5F14
  1. Angaben zum Geschäft
  Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments  Aktie
 
 		 Kennung AT00000AMAG3
Art des Geschäfts Erwerb
Preis(e) und Volumen Preis Volumen
  27,97 EUR 50.000 Stück
Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen
  27,97 EUR 50.000 Stück
Datum des Geschäfts 2026-05-19; UTC+02:00
Ort des Geschäfts OTC - Außerhalb eines Handelsplatzes

 


19.05.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: AMAG Austria Metall AG
Lamprechtshausener Straße 61
5282 Ranshofen
Österreich
Internet: www.amag-al4u.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104996  19.05.2026 CET/CEST





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