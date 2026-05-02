EQS-DD: AMAG Austria Metall AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
Werte in diesem Artikel
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Directors' Dealings, Art 19 MAR
19.05.2026 CET/CEST
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AMAG Austria Metall AG
|Lamprechtshausener Straße 61
|5282 Ranshofen
|Österreich
|Internet:
|www.amag-al4u.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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104996 19.05.2026 CET/CEST
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
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