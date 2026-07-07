EQS-DD: AnchorCore SE: Karl-Theodor zu Guttenberg, Erhalt von Aktien als Vergütung (unentgeltliche Übertragung vom Emittenten)
Werte in diesem Artikel
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
13.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AnchorCore SE
|9, rue de Bitbourg
|1273 Luxemburg
|Luxemburg
|Internet:
|https://www.learndse.eu
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106016 13.07.2026 CET/CEST
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