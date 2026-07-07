DAX 25.115 +0,2%ESt50 6.274 +0,1%MSCI World 4.868 +0,3%Top 10 Crypto 8,22 -2,0%Nas 26.282 +0,3%Bitcoin 55.169 -1,3%Euro 1,1430 +0,2%Öl 78,7 +3,5%Gold 4.063 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EQS-DD: AnchorCore SE: Karl-Theodor zu Guttenberg, Erhalt von Aktien als Vergütung (unentgeltliche Übertragung vom Emittenten)

Werte in diesem Artikel
Aktien
learnd SE Registered Shs -A-
2.02 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.07.2026 / 13:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Werbung





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Karl-Theodor
Nachname(n): zu Guttenberg

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
AnchorCore SE

b) LEI
391200CLINOY60KP3T33 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: LU2358378979

b) Art des Geschäfts
Erhalt von Aktien als Vergütung (unentgeltliche Übertragung vom Emittenten)

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
2,26 EUR 22.600,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
2,2600 EUR 22.600,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
08.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


13.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: AnchorCore SE
9, rue de Bitbourg
1273 Luxemburg
Luxemburg
Internet: https://www.learndse.eu



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




Werbung

106016  13.07.2026 CET/CEST





Aktuelle learnd Aktie News

Werbung

learnd Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für learnd nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.