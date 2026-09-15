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EQS-DD: ASTA Energy Solutions AG: Johannes Linden, Kauf

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASTA Energy Solutions
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.09.2026 / 17:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Johannes
Nachname(n): Linden

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
ASTA Energy Solutions AG

b) LEI
529900H9GYEOPOXFNN04 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT100ASTA001

b) Art des Geschäfts
Kauf
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
29,50 EUR 2.118 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
29,50 EUR 2.118 Stück

e) Datum des Geschäfts
10.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


15.09.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: ASTA Energy Solutions AG
Oed 1
2755 Oed
Österreich
Internet: https://www.astagroup.com/de
LEI Code: 529900H9GYEOPOXFNN04



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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107086  15.09.2026 CET/CEST





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ASTA Energy Solutions Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ASTA Energy Solutions nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14.09.26 ASTA Energy Solutions Add Baader Bank
28.08.26 ASTA Energy Solutions Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 ASTA Energy Solutions Add Baader Bank

Information

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