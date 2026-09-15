EQS-DD: ASTA Energy Solutions AG: Johannes Linden, Kauf
Werte in diesem Artikel
|
Werbung
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
15.09.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ASTA Energy Solutions AG
|Oed 1
|2755 Oed
|Österreich
|Internet:
|https://www.astagroup.com/de
|LEI Code:
|529900H9GYEOPOXFNN04
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107086 15.09.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf ASTA Energy Solutions
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ASTA Energy Solutions
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle ASTA Energy Solutions Aktie News
ASTA Energy Solutions Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ASTA Energy Solutions nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.09.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|28.08.26
|ASTA Energy Solutions Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank