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EQS-DD: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

06.07.26 16:31 Uhr
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AUSTRIACARD HOLDINGS AG
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AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

06.07.2026 / 16:31 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





 
 
Directors' Dealings, Art 19 MAR		  
         
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen  
a) Name Emmanouil Kontos  
 
2 Grund der Meldung  
a) Position/Status Vorstand  
 
 
b) Erstmeldung/Berichtigung Erstmeldung  
 
3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht  
a) Name AUSTRIACARD HOLDINGS AG  
 
b) LEI 529900QI445M00DK4407  
 
4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für
i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden		  
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie  
 
 
  Kennung AT0000A325L0  
b) Art des Geschäfts Veräußerung: Annahme des freiwilligen Übernahmeangebots der Dai Nippon Printing Co., Ltd. durch Herrn Kontos für seine 170.971 Aktien.

 		  
 
 
 
c) Preis(e) und Volumen Preis Volumen  
    10 EUR 170971 Stück  
d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen  
10 EUR 170971 Stück  
 
e) Datum des Geschäfts 2026-07-03; UTC+02:00  
 
f) Ort des Geschäfts OTC – Außerhalb eines Handelsplatzes  
 
         

 


06.07.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: AUSTRIACARD HOLDINGS AG
Lamezanstraße 4-8
1230 Wien
Österreich
Internet: https://www.austriacard.com/



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105946  06.07.2026 CET/CEST





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