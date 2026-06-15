EQS-DD: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them
18.06.26 16:28 Uhr
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Aktien
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18.06.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|AUSTRIACARD HOLDINGS AG
|Lamezanstraße 4-8
|1230 Vienna
|Austria
|Internet:
|https://www.austriacard.com/
|End of News
|EQS News Service
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105588 18.06.2026 CET/CEST
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|Hebel
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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.Werbung