EQS-DD: Bajaj Mobility AG: Mag. Gottfried Neumeister, Kauf
Werte in diesem Artikel
|
Werbung
Werbung
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Berichtigung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
30.05.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bajaj Mobility AG
|Stallhofnerstraße 3
|5230 Mattighofen
|Österreich
|Internet:
|www.bajajmobility.com
|Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: BMAG Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
105266 30.05.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent