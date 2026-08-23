EQS-DD: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Bernd Geske, Kauf
Werte in diesem Artikel
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
26.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
|Rheinlanddamm 207-209
|44137 Dortmund
|Deutschland
|Internet:
|https://aktie.bvb.de/
|LEI Code:
|529900XO0YTOOKCLQB44
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106782 26.08.2026 CET/CEST
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BVB (Borussia Dortmund) Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.02.26
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.25
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)