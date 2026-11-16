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EQS-DD: CECONOMY AG: Convergenta Invest GmbH, Verkauf

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ceconomy St.
4.54 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

16.11.2026 / 14:22 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Convergenta Invest GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Jürgen
Nachname(n): Kellerhals
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
CECONOMY AG

b) LEI
5299001X9L42HXEBCZ51 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007257503

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
4,60 EUR 85.100.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
4,60 EUR 85.100.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
12.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: CECONOMY AG
Kaistr. 3
40221 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.ceconomy.de
LEI Code: 5299001X9L42HXEBCZ51



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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108012  16.11.2026 CET/CEST





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Ceconomy St. Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
04.09.25 Ceconomy St Sell Warburg Research
12.08.25 Ceconomy St Add Baader Bank
31.07.25 Ceconomy St Add Baader Bank
17.07.25 Ceconomy St Add Baader Bank
16.07.25 Ceconomy St Add Baader Bank

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.