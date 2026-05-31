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EQS-DD: Continental AG: Roland Welzbacher, Kauf

02.06.26 11:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
71,86 EUR 0,40 EUR 0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

02.06.2026 / 11:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Roland
Nachname(n): Welzbacher

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Continental AG

b) LEI
529900A7YD9C0LLXM621 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005439004

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
72,15442 EUR 98.130,01 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
72,1544 EUR 98.130,0100 EUR

e) Datum des Geschäfts
01.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


02.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Continental AG
Continental-Plaza 1
30175 Hannover
Deutschland
Internet: www.Continental.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105314  02.06.2026 CET/CEST





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