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EQS-DD: CubeDoc SE: Thetis Value GmbH, Übertragung von Aktien zur Erfüllung einer Vergütungsverpflichtung

08.06.26 18:24 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
CubeDoc
1,30 EUR -0,01 EUR -0,76%
Charts|News|Analysen




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

08.06.2026 / 18:24 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Thetis Value GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Fynn Niklas
Nachname(n): Gronewald
Position: Geschäftsführender Direktor

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
CubeDoc SE

b) LEI
894500DW97DL3SMWDW73 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A3DXGY5

b) Art des Geschäfts
Übertragung von Aktien zur Erfüllung einer Vergütungsverpflichtung

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1,34 EUR 67.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1,34 EUR 67.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
03.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


08.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News













Sprache: Deutsch
Unternehmen: CubeDoc SE
Von-Werth-Str. 1
50670 Köln
Deutschland



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105398  08.06.2026 CET/CEST





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