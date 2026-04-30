EQS-DD: Delivery Hero SE: Dr. Johannes Bruder, Verkauf von 8.581 Aktien zum Preis von EUR 32,12765228 je Aktie im Rahmen der Abwicklung von Restricted Stock Units („RSUs“) und Performance ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



22.05.2026 / 14:46 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Johannes Nachname(n): Bruder

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Delivery Hero SE

b) LEI

529900C3EX1FZGE48X78

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2E4K43

b) Art des Geschäfts

Verkauf von 8.581 Aktien zum Preis von EUR 32,12765228 je Aktie im Rahmen der Abwicklung von Restricted Stock Units („RSUs“) und Performance Share Units („PSUs“) zur Begleichung von Steuern und Abgaben als Teil eines Mitarbeitervergütungsprogramms. Transaktion als Teil eines Mitarbeitervergütungsprogramms.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 32,1276523 EUR 275.687,3842 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 32,1276523 EUR 275.687,3842 EUR

e) Datum des Geschäfts

20.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

22.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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