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EQS-DD: Delivery Hero SE: Dr. Johannes Bruder, Verkauf von 8.581 Aktien zum Preis von EUR 32,12765228 je Aktie im Rahmen der Abwicklung von Restricted Stock Units („RSUs“) und Performance ...

22.05.26 14:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Delivery Hero
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

22.05.2026 / 14:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Johannes
Nachname(n): Bruder

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Delivery Hero SE

b) LEI
529900C3EX1FZGE48X78 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A2E4K43

b) Art des Geschäfts
Verkauf von 8.581 Aktien zum Preis von EUR 32,12765228 je Aktie im Rahmen der Abwicklung von Restricted Stock Units („RSUs“) und Performance Share Units („PSUs“) zur Begleichung von Steuern und Abgaben als Teil eines Mitarbeitervergütungsprogramms. Transaktion als Teil eines Mitarbeitervergütungsprogramms.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
32,1276523 EUR 275.687,3842 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
32,1276523 EUR 275.687,3842 EUR

e) Datum des Geschäfts
20.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


22.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Delivery Hero SE
Oranienburger Straße 70
10117 Berlin
Deutschland
Internet: www.deliveryhero.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105078  22.05.2026 CET/CEST





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