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EQS-DD: Deutsche Bank AG: Kirsty Roth, Aktienkauf, der am 30. Juli 2026 aufgrund eines am 05. Mai 2026 erteilten Auftrags durchgeführt wurde.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
32.08 EUR 0.22 EUR 0.71 %
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

03.08.2026 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Kirsty
Nachname(n): Roth

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Deutsche Bank AG

b) LEI
7LTWFZYICNSX8D621K86 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005140008

b) Art des Geschäfts
Aktienkauf, der am 30. Juli 2026 aufgrund eines am 05. Mai 2026 erteilten Auftrags durchgeführt wurde.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
31,545 EUR 17.539,02 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
31,545 EUR 17.539,02 EUR

e) Datum des Geschäfts
30.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


03.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt a. M.
Deutschland
Internet: www.db.com
LEI Code: 7LTWFZYICNSX8D621K86



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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106246  03.08.2026 CET/CEST





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