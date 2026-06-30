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EQS-DD: Deutsche Telekom AG: Rodrigo Francisco Diehl, Kauf

01.07.26 14:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
24,15 EUR 0,27 EUR 1,13%
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Aktie kaufen




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

01.07.2026 / 14:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Rodrigo Francisco
Nachname(n): Diehl

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Deutsche Telekom AG

b) LEI
549300V9QSIG4WX4GJ96 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005557508

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
24,15 EUR 24.150,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
24,1500 EUR 24.150,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
30.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


01.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Telekom AG
Friedrich Ebert Allee 140
53113 Bonn
Deutschland
Internet: www.telekom.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105868  01.07.2026 CET/CEST





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