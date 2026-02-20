DAX24.374 +0,3%Est505.846 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8000 -1,1%Nas25.810 -1,1%Bitcoin65.705 -0,4%Euro1,1598 -0,5%Öl110,8 +1,0%Gold4.495 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Allianz 840400 RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnungsschimmer im Nahost-Konflikt: DAX grenzt Gewinne ein -- Wall Street verliert -- OHB: Neue Verteidigungsallianz -- ServiceNow, POET, Kongsberg, Rheinmetall, NVIDIA, DroneShield im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live: Strom als Megatrend - so investierst du in das zweite Zeitalter der Elektrifizierung Um 18 Uhr live: Strom als Megatrend - so investierst du in das zweite Zeitalter der Elektrifizierung
S&P 500-Wert Consolidated Edison-Aktie: Über diese Dividende können sich Consolidated Edison-Anleger freuen S&P 500-Wert Consolidated Edison-Aktie: Über diese Dividende können sich Consolidated Edison-Anleger freuen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-DD: DLB-Anlageservice AG: Walter Pichler, Kauf

19.05.26 16:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DLB-Anlageservice AG
18,80 EUR -0,80 EUR -4,08%
Charts|News|Analysen




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

19.05.2026 / 16:20 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Walter
Nachname(n): Pichler

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
DLB-Anlageservice AG

b) LEI
529900VC4DUE5H8MQE49 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005540306

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
19,4000 EUR 3.550,20 EUR
19,6000 EUR 6.566,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
19,53 EUR 10.116,20 EUR

e) Datum des Geschäfts
18.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Börse Stuttgart
MIC: XSTU


19.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: DLB-Anlageservice AG
Weidenweg 10
86984 Prem
Deutschland
Internet: www.dlb-ag.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104992  19.05.2026 CET/CEST





Nachrichten zu DLB-Anlageservice AG

DatumMeistgelesen