EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, Aktualisierung der Erstmeldung vom 02.09.2024. Es wird keine Übertragung der als Vergütungsbestandteil im Rahmen der Vorstandsvergütung ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



23.04.2026 / 18:11 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Arne Nachname(n): Schneider

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Berichtigung

Aktualisierung der Erstmeldung vom 02.09.2024. Die zugeteilten Aktien werden in Bar ausgeglichen und nicht übertragen.

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Elmos Semiconductor SE

b) LEI

529900UMKKDCAP4P4H63

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005677108

b) Art des Geschäfts

Aktualisierung der Erstmeldung vom 02.09.2024. Es wird keine Übertragung der als Vergütungsbestandteil im Rahmen der Vorstandsvergütung zugeteilten 7.500 Aktien erfolgen. Diese zugeteilten Aktien werden in Bar ausgeglichen.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

09.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Berichtigunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

23.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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