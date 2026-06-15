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EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Burkhard von Spreckelsen, Verkauf

16.06.26 16:24 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Elmos Semiconductor
176,00 EUR 1,20 EUR 0,69%
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

16.06.2026 / 16:24 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Burkhard
Nachname(n): von Spreckelsen

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Chief Development Officer

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Elmos Semiconductor SE

b) LEI
529900UMKKDCAP4P4H63 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005677108

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
176,20 EUR 73.123,00 EUR
176,20 EUR 2.643,00 EUR
176,20 EUR 3.347,80 EUR
176,20 EUR 8.810,00 EUR
176,00 EUR 9.328,00 EUR
176,20 EUR 4.405,00 EUR
176,00 EUR 1.760,00 EUR
176,00 EUR 8.800,00 EUR
175,80 EUR 9.844,80 EUR
176,00 EUR 10.912,00 EUR
175,80 EUR 7.032,00 EUR
175,40 EUR 110.151,20 EUR
175,60 EUR 66.201,20 EUR
175,40 EUR 17.540,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
175,7358 EUR 333.898,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
15.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


16.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Elmos Semiconductor SE
Werkstättenstraße 18
51379 Leverkusen
Deutschland
Internet: http://www.elmos.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105566  16.06.2026 CET/CEST





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