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EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Jan Dienstuhl, Aktualisierung der Erstmeldung vom 28.01.2026. Es wird keine Übertragung der als Vergütungsbestandteil im Rahmen der Vorstandsvergütung ...

23.04.26 18:20 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Elmos Semiconductor
178,00 EUR 2,80 EUR 1,60%
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

23.04.2026 / 18:19 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Jan
Nachname(n): Dienstuhl

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Berichtigung
Aktualisierung der Erstmeldung vom 28.01.2026. Die zugeteilten Aktien werden in Bar ausgeglichen und nicht übertragen.

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Elmos Semiconductor SE

b) LEI
529900UMKKDCAP4P4H63 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005677108

b) Art des Geschäfts
Aktualisierung der Erstmeldung vom 28.01.2026. Es wird keine Übertragung der als Vergütungsbestandteil im Rahmen der Vorstandsvergütung zugeteilten 6.000 Aktien erfolgen. Diese zugeteilten Aktien werden in Bar ausgeglichen.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
09.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


23.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Elmos Semiconductor SE
Werkstättenstraße 18
51379 Leverkusen
Deutschland
Internet: http://www.elmos.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104500  23.04.2026 CET/CEST





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