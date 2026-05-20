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EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Margarita Mamberger, Verkauf

21.05.26 13:20 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Elmos Semiconductor
180,80 EUR -2,40 EUR -1,31%
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

21.05.2026 / 13:19 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Margarita
Nachname(n): Mamberger

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Chief Financial Officer

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Elmos Semiconductor SE

b) LEI
529900UMKKDCAP4P4H63 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005677108

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
178,40 EUR 13.380,00 EUR
178,40 EUR 13.380,00 EUR
178,40 EUR 13.380,00 EUR
178,40 EUR 4.460,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
178,4000 EUR 44.600,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
20.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: TRADEGATE EXCHANGE
MIC: TGAT


21.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Elmos Semiconductor SE
Werkstättenstraße 18
51379 Leverkusen
Deutschland
Internet: http://www.elmos.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105058  21.05.2026 CET/CEST





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