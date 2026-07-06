EQS-DD: Emerald Horizon AG: Florian Wagner, Verpfändung von 75.000 Aktien im Rahmen eines Lombardkreditgeschäfts
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
20.07.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Emerald Horizon AG
|Karl-Huber-Gasse 15
|8041 Graz
|Österreich
|LEI Code:
|8945008L6AXTVW4PDF22
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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106124 20.07.2026 CET/CEST
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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