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EQS-DD: Emerald Horizon AG: Florian Wagner, Verpfändung von 75.000 Aktien im Rahmen eines Lombardkreditgeschäfts

Werte in diesem Artikel
Aktien
Emerald Horizon
987.00 EUR -21.00 EUR -2.08 %
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

20.07.2026 / 16:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Florian
Nachname(n): Wagner

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Emerald Horizon AG

b) LEI
8945008L6AXTVW4PDF22 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT0000A3UZE1

b) Art des Geschäfts
Verpfändung von 75.000 Aktien im Rahmen eines Lombardkreditgeschäfts

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
0 EUR 0 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
0 EUR 0 Stück

e) Datum des Geschäfts
16.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


20.07.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Emerald Horizon AG
Karl-Huber-Gasse 15
8041 Graz
Österreich
LEI Code: 8945008L6AXTVW4PDF22



 
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106124  20.07.2026 CET/CEST





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