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EQS-DD: EnviTec Biogas AG: 2. vLB GmbH & Co. KG, Kauf

Werte in diesem Artikel
Aktien
EnviTec Biogas AG
16.85 EUR 0.10 EUR 0.60 %
Charts | News | Analysen




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

21.10.2026 / 15:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: 2. vLB GmbH & Co. KG

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Olaf
Nachname(n): von Lehmden
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
EnviTec Biogas AG

b) LEI
529900J2IRSW3ULWN521 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0MVLS8

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
17,114422 EUR 174.549,99 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
17,1144 EUR 174.549,9900 EUR

e) Datum des Geschäfts
20.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate
MIC: TGAT


21.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: EnviTec Biogas AG
Industriering 10a
49393 Lohne
Deutschland
Internet: www.envitec-biogas.de
LEI Code: 529900J2IRSW3ULWN521



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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107600  21.10.2026 CET/CEST





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EnviTec Biogas Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EnviTec Biogas nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
23.05.13 Envitec Biogas halten Warburg Research
03.12.12 Envitec Biogas buy Close Brothers Seydler Research AG
13.09.12 Envitec Biogas buy Close Brothers Seydler Research AG
20.06.12 Envitec Biogas kaufen Öko Invest
04.06.12 Envitec Biogas buy Close Brothers Seydler Research AG

Information

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