DAX25.092 -0,3%Est506.055 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3300 -1,9%Nas26.905 +0,9%Bitcoin63.097 -1,3%Euro1,1647 +0,2%Öl94,20 -0,8%Gold4.499 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 adidas A1EWWW AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriffe auf Iran: DAX verliert letztlich -- Wall Street uneins -- Salesforce enttäuscht mit Gewinn -- Micron, ServiceNow, Snowflake, Rheinmetall, OHB, AMD, Microsoft, Dell, Bitcoin im Fokus
Top News
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
Krypto kaufen ohne Umwege - finanzen.net ZERO bietet ein Depot für alles Krypto kaufen ohne Umwege - finanzen.net ZERO bietet ein Depot für alles
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-DD: FCR Immobilien AG: RAT Asset & Trading GmbH, sell

28.05.26 20:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
FCR Immobilien Aktiengesellschaft
11,20 EUR 0,10 EUR 0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

28.05.2026 / 20:00 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: RAT Asset & Trading GmbH

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title:
First name: Falk
Last name(s): Raudies
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
FCR Immobilien AG

b) LEI
967600LT9MY90VC0Y128 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A1YC913

b) Nature of the transaction
Disposal

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
11.50 EUR 14,079,565.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
11.5000 EUR 14,079,565.0000 EUR

e) Date of the transaction
22/05/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


28.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: FCR Immobilien AG
Kirchplatz 1
82049 Pullach im Isartal
Germany
Internet: www.fcr-immobilien.de

Die FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Bestandshalter. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. FCR investiert bei sich bietenden Gelegenheiten auch in die Assetklassen Logistik und Light Industrial. Neben einem günstigen Einkauf beruht die positive Entwicklung der FCR Immobilien AG auf der erfolgreichen Bewirtschaftung der Bestandsimmobilien. Die FCR Immobilien AG zählt zu den innovativsten Immobiliengesellschaften in Deutschland. Basis hierfür ist die inhouse entwickelte Software, die mittels Künstlicher Intelligenz die gesamte Wertschöpfungskette optimiert und Wachstums- und Ertragspotenziale aufzeigt. Diese Kombination aus spezialisiertem Bestandshalter und Innovationsführer im Immobilienbereich zeichnet FCR aus. Das Portfolio der FCR Immobilien AG besteht aus über 80 Objekten, die annualisierte Ist-Netto-Miete beläuft sich auf über 31 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, REWE und NORMA. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf Xetra gehandelt.


 
End of News EQS News Service




105166  28.05.2026 CET/CEST





Nachrichten zu FCR Immobilien Aktiengesellschaft

DatumMeistgelesen

Analysen zu FCR Immobilien Aktiengesellschaft

DatumRatingAnalyst
03.03.2020FCR Immobilien Aktiengesellschaft KaufenSMC Research
13.01.2020FCR Immobilien Aktiengesellschaft KaufenSMC Research
16.09.2019FCR Immobilien Aktiengesellschaft KaufenSMC Research
03.06.2019FCR Immobilien Aktiengesellschaft KaufenSMC Research
22.11.2018FCR Immobilien Aktiengesellschaft KaufenSMC Research
DatumRatingAnalyst
03.03.2020FCR Immobilien Aktiengesellschaft KaufenSMC Research
13.01.2020FCR Immobilien Aktiengesellschaft KaufenSMC Research
16.09.2019FCR Immobilien Aktiengesellschaft KaufenSMC Research
03.06.2019FCR Immobilien Aktiengesellschaft KaufenSMC Research
22.11.2018FCR Immobilien Aktiengesellschaft KaufenSMC Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FCR Immobilien Aktiengesellschaft nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen