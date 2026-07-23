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EQS-DD: FIT GROUP AG: Dilxwax Acar, Kauf

Werte in diesem Artikel
Aktien
FIT GROUP AG
15.10 EUR -0.80 EUR -5.03 %
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

23.07.2026 / 21:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Dilxwax
Nachname(n): Acar

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
FIT GROUP AG

b) LEI
98450084A0C604AU5255 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A426PD9

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
16,45 EUR 195 Stück
16,95 EUR 10 Stück
16,60 EUR 5 Stück
16,50 EUR 15 Stück
16,00 EUR 210 Stück
16,30 EUR 200 Stück
16,20 EUR 100 Stück
16,10 EUR 10 Stück
15,90 EUR 100 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
16,2115 EUR 845,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts
23.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Wiener Börse
MIC: XWBO


23.07.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News





106166  23.07.2026 CET/CEST





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