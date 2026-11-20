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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
20.11.2026 / 10:20 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
|Titel:
|
|Vorname:
|Syan
|Nachname(n):
|Mahmud
a) Position / Status
b) Berichtigung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
|Bei der Meldung zu den Bezugsrechten ist Herrn Mahmud ein Fehler unterlaufen. Ihm werden 3603 Bezugsrechte im Rahmen der Bezugsrechtskapitalerhöhung gewährt.
a) Name
b) LEI4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
|Beschreibung:
|Bezugsrechte
b) Art des Geschäfts
|Im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung werden Herrn Syan Mahmud 3603 Bezugsrechte gewährt.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
20.11.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
108232 20.11.2026 CET/CEST
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Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige
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