DAX25.179 +0,4%Est506.074 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5000 +4,8%Nas27.003 +0,3%Bitcoin62.830 -0,3%Euro1,1677 +0,2%Öl91,53 -1,9%Gold4.581 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Dell Technologies A2N6WP SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und Iran wohl vor Einigung: DAX schwankt -- Wall Street freundlich -- Dell von KI-Boom beflügelt -- Siemens Energy, Super Micro, SpaceX, Eli Lilly, IBM, Eventim, DHL, Unusual Machines im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Freitagnachmittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Freitagnachmittag
So bauen Sie Vermögen mit Finanzrobotern auf So bauen Sie Vermögen mit Finanzrobotern auf
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-DD: flatexDEGIRO SE: Oliver Behrens, Kauf

29.05.26 17:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
flatexDEGIRO AG
34,04 EUR 1,08 EUR 3,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.05.2026 / 17:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Oliver
Nachname(n): Behrens

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
flatexDEGIRO SE

b) LEI
529900IRBZTADXJB6757 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000FTG1111

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
32,92 EUR 16.460,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
32,9200 EUR 16.460,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
28.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Lang und Schwarz Tradecenter
MIC: LSSI


29.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: flatexDEGIRO SE
Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
60312 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: www.flatexdegiro.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105192  29.05.2026 CET/CEST





Nachrichten zu flatexDEGIRO AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu flatexDEGIRO AG

DatumRatingAnalyst
27.05.2026flatexDEGIRO BuyUBS AG
11.05.2026flatexDEGIRO BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.04.2026flatexDEGIRO BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.04.2026flatexDEGIRO BuyDeutsche Bank AG
24.04.2026flatexDEGIRO BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.05.2026flatexDEGIRO BuyUBS AG
11.05.2026flatexDEGIRO BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.04.2026flatexDEGIRO BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.04.2026flatexDEGIRO BuyDeutsche Bank AG
24.04.2026flatexDEGIRO BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.04.2026flatexDEGIRO HoldJefferies & Company Inc.
26.02.2026flatexDEGIRO HoldJefferies & Company Inc.
11.02.2026flatexDEGIRO HoldJefferies & Company Inc.
27.11.2025flatexDEGIRO HoldJefferies & Company Inc.
22.10.2025flatexDEGIRO HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11.07.2022flatexDEGIRO UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für flatexDEGIRO AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen