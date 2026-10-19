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EQS-DD: Fresenius Medical Care AG: Martin Fischer, Kauf von Aktien unter dem Fresenius Medical Care Management Board Long Term Incentive Plan 2020 (Zuteilung 2023)

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
39.30 EUR -0.25 EUR -0.63 %
Charts | News | Analysen




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

19.10.2026 / 17:16 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Martin
Nachname(n): Fischer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Fresenius Medical Care AG

b) LEI
549300CP8NY40UP89Q40 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005785802

b) Art des Geschäfts
Kauf von Aktien unter dem Fresenius Medical Care Management Board Long Term Incentive Plan 2020 (Zuteilung 2023)

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
39,5608 EUR 50.440,02 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
39,5608 EUR 50.440,02 EUR

e) Datum des Geschäfts
16.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


19.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Deutschland
Internet: www.freseniusmedicalcare.com
LEI Code: 549300CP8NY40UP89Q40



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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107570  19.10.2026 CET/CEST





Aktuelle Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie News

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Fresenius Medical Care (FMC) St. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
10:46 Fresenius Medical Care (FMC) St Hold Deutsche Bank AG
08:01 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Hold Deutsche Bank AG
08.10.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Market-Perform Bernstein Research
07.10.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.

Information

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