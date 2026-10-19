EQS-DD: Fresenius Medical Care AG: Martin Fischer, Kauf von Aktien unter dem Fresenius Medical Care Management Board Long Term Incentive Plan 2020 (Zuteilung 2023)
Werte in diesem Artikel
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
19.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fresenius Medical Care AG
|Else-Kröner-Straße 1
|61352 Bad Homburg
|Deutschland
|Internet:
|www.freseniusmedicalcare.com
|LEI Code:
|549300CP8NY40UP89Q40
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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107570 19.10.2026 CET/CEST
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