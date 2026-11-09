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EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Dr. Christian Pawlu, Kauf

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA
52.95 EUR 1.11 EUR 2.14 %
Charts | News | Analysen




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.11.2026 / 09:49 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Christian
Nachname(n): Pawlu

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Fresenius SE & Co. KGaA

b) LEI
XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000FRE5EN2

b) Art des Geschäfts
Kauf
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
51,66 EUR 251.222,58 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
51,6600 EUR 251.222,5800 EUR

e) Datum des Geschäfts
06.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Frankfurt FRAA
MIC: XFRA


09.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fresenius SE & Co. KGaA
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Deutschland
Internet: www.fresenius.com
LEI Code: XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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107868  09.11.2026 CET/CEST





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Datum Rating Analyst
05.11.26 Fresenius SECo Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 Fresenius SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 Fresenius SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Fresenius SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Fresenius SECo Buy Deutsche Bank AG

Information

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