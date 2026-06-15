EQS-DD: FRoSTA AG: Hinnerk Ehlers, Verkauf
Werte in diesem Artikel
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
14.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|FRoSTA AG
|Am Lunedeich 116
|27572 Bremerhaven
|Deutschland
|Internet:
|www.frosta-ag.com
|LEI Code:
|529900XQ1XKU09441Q49
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106622 14.08.2026 CET/CEST
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle FRoSTA Aktie News
FRoSTA Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FRoSTA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.04.10
|FRoSTA abwarten
|Performaxx-Anlegerbrief
|09.04.10
|FRoSTA Kursziel 26 EUR
|Prior Börse
|06.04.10
|FRoSTA an schwachen Tagen kaufen
|Nebenwerte Journal
|26.03.10
|FRoSTA mindestens 30% Kurspotenzial
|Der Aktionärsbrief
|22.01.10
|FRoSTA kaufen
|Fuchsbriefe