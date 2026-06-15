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EQS-DD: FRoSTA AG: Hinnerk Ehlers, Verkauf

Werte in diesem Artikel
Aktien
FRoSTA AG
102.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

14.08.2026 / 10:48 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Hinnerk
Nachname(n): Ehlers

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
FRoSTA AG

b) LEI
529900XQ1XKU09441Q49 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006069008

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
102,00 EUR 25.500,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
102,0000 EUR 25.500,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
13.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Deutsche Börse Frankfurt
MIC: XFRA


14.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: FRoSTA AG
Am Lunedeich 116
27572 Bremerhaven
Deutschland
Internet: www.frosta-ag.com
LEI Code: 529900XQ1XKU09441Q49



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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106622  14.08.2026 CET/CEST





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DatumRatingAnalyst
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