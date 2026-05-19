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EQS-DD: Gabler Group AG: David Schirm, Kauf

20.05.26 13:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Gabler
38,80 EUR 0,00 EUR 0,00%
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

20.05.2026 / 13:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: David
Nachname(n): Schirm

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Gabler Group AG

b) LEI
391200E0ZR3VLW4EM351 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A421RZ9

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
41,6000 EUR 50.485,4369 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
41,6000 EUR 50.485,4369 EUR

e) Datum des Geschäfts
20.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Trade Republic Bank
MIC: TRBX


20.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Gabler Group AG
Niels-Bohr-Ring 5a
23568 Lübeck
Deutschland
Internet: www.gablergroup.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105012  20.05.2026 CET/CEST





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