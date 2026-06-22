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EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Alexander Kocherscheidt, Kauf

23.06.26 15:10 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
58,45 EUR -0,65 EUR -1,10%
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

23.06.2026 / 15:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Alexander
Nachname(n): Kocherscheidt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
GEA Group Aktiengesellschaft

b) LEI
549300PHUU0ZZWO8EO07 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006602006

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
58,60 EUR 117.200,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
58,6000 EUR 117.200,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
23.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: TRADE REPUBLIC BANK GMBH
MIC: TRBX


23.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: GEA Group Aktiengesellschaft
Ulmenstraße 99
40476 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.gea.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105728  23.06.2026 CET/CEST





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