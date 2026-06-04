DAX24.945 +0,6%Est506.103 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,7800 -6,1%Nas26.831 -0,1%Bitcoin53.304 -3,0%Euro1,1621 +0,1%Öl95,10 -0,3%Gold4.453 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Broadcom A2JG9Z Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Marvell Technology A3CNLD Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor Gewinnmitnahmen -- Mehrheitlich Verluste an den Börsen in Asien -- VW, Mercedes und BMW: Deutsche Autobauer verlieren Umsatz und hinken hinterher -- Samsung, SK hynix im Fokus
Top News
Aktien von Infineon & Co. im Fokus: Gewinnmitnahmen nach Halbleiter-Rally - Anthropic mahnt Aktien von Infineon & Co. im Fokus: Gewinnmitnahmen nach Halbleiter-Rally - Anthropic mahnt
Tesla-Aktie dennoch tiefer: Analyst erhöht Ziel um mehr als 200 Prozent Tesla-Aktie dennoch tiefer: Analyst erhöht Ziel um mehr als 200 Prozent
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Kai Becker, Kauf

05.06.26 07:31 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
53,45 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

05.06.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Kai
Nachname(n): Becker

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
GEA Group Aktiengesellschaft

b) LEI
549300PHUU0ZZWO8EO07 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006602006

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
53,6500 EUR 15.022,00 EUR
53,6500 EUR 15.022,00 EUR
53,6500 EUR 15.022,00 EUR
53,7000 EUR 35.442,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
53,6720 EUR 80.508,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
03.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


05.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: GEA Group Aktiengesellschaft
Ulmenstraße 99
40476 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.gea.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105352  05.06.2026 CET/CEST





Nachrichten zu GEA

DatumMeistgelesen

Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
01.06.2026GEA HoldWarburg Research
12.05.2026GEA HaltenDZ BANK
12.05.2026GEA HoldDeutsche Bank AG
12.05.2026GEA Equal WeightBarclays Capital
12.05.2026GEA NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11.05.2026GEA BuyUBS AG
11.05.2026GEA BuyJefferies & Company Inc.
07.04.2026GEA BuyJefferies & Company Inc.
19.03.2026GEA BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.2026GEA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.06.2026GEA HoldWarburg Research
12.05.2026GEA HaltenDZ BANK
12.05.2026GEA HoldDeutsche Bank AG
12.05.2026GEA Equal WeightBarclays Capital
12.05.2026GEA NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11.05.2026GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
09.04.2026GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
09.03.2026GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.03.2026GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GEA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen