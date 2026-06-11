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EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Kai Becker, Kauf

12.06.26 13:18 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
55,15 EUR 1,05 EUR 1,94%
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Aktie kaufen




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.06.2026 / 13:17 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Kai
Nachname(n): Becker

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
GEA Group Aktiengesellschaft

b) LEI
549300PHUU0ZZWO8EO07 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006602006

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
54,4500 EUR 93.654,00 EUR
54,3500 EUR 15.218,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
54,4360 EUR 108.872,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
11.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


12.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: GEA Group Aktiengesellschaft
Ulmenstraße 99
40476 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.gea.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105502  12.06.2026 CET/CEST





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