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EQS-DD: Gerresheimer AG: Active Ownership Opportunities SCS, buy

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
27.86 EUR -0.98 EUR -3.40 %
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Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

14.09.2026 / 19:12 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: Active Ownership Opportunities SCS

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title:
First name: Klaus
Last name(s): Röhrig
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Gerresheimer AG

b) LEI
5299006GD4UWSYZOKC28 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A0LD6E6

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
28.62 EUR 129,203.77 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
28.6200 EUR 129,203.7700 EUR

e) Date of the transaction
09/09/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: XETRA
MIC: XETR


14.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Gerresheimer AG
Peter-Müller-Str. 3
40468 Duesseldorf
Germany
Internet: http://www.gerresheimer.com
LEI Code: 5299006GD4UWSYZOKC28



 
End of News EQS News Service




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107048  14.09.2026 CET/CEST





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Gerresheimer Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gerresheimer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.09.26 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.26 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.26 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
28.08.26 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 Gerresheimer Neutral UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.