EQS-DD: Gerresheimer AG: Active Ownership Opportunities SCS, Kauf
Werte in diesem Artikel
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
14.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Gerresheimer AG
|Peter-Müller-Str. 3
|40468 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|http://www.gerresheimer.com
|LEI Code:
|5299006GD4UWSYZOKC28
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107050 14.09.2026 CET/CEST
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Gerresheimer Aktie News
Gerresheimer Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gerresheimer nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG