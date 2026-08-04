EQS-DD: Global Fashion Group S.A.: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them
Werte in diesem Artikel
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17.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Global Fashion Group S.A.
|5, Heienhaff
|L-1736 Senningerberg
|Luxemburg
|Internet:
|ir.global-fashion-group.com
|LEI Code:
|5493001035L29EQRO222
|End of News
|EQS News Service
|
106662 17.08.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf Global Fashion Group (GFG)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Global Fashion Group (GFG)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Global Fashion Group (GFG) Aktie News
Global Fashion Group (GFG) Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Global Fashion Group (GFG) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.03.23
|Global Fashion Group (GFG) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.12.22
|Global Fashion Group (GFG) Hold
|HSBC
|09.11.22
|Global Fashion Group (GFG) Reduce
|Baader Bank
|08.11.22
|Global Fashion Group (GFG) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.10.22
|Global Fashion Group (GFG) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)