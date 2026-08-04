EQS-DD: Global Fashion Group S.A.: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

17.08.26 10:48 Uhr

Global Fashion Group S.A.: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 17.08.2026 / 10:48 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Global Fashion Group (GFG)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Global Fashion Group (GFG)

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung