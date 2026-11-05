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EQS-DD: Haier Smart Home Co., Ltd.: Xiaowu Huang, Verkauf

Werte in diesem Artikel
Aktien
Qingdao Haier Co Ltd Registered D-Shs
1.84 EUR 0.04 EUR 2.10 %
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

05.11.2026 / 14:43 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Xiaowu
Nachname(n): Huang

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vice President

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Haier Smart Home Co., Ltd.

b) LEI
3003002BYTNGNJTWSH07 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: CNE1000048K8

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
21,14 HKD 422.800,00 HKD

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
21,1400 HKD 422.800,0000 HKD

e) Datum des Geschäfts
05.11.2026; UTC+8

f) Ort des Geschäfts
Name: Hong Kong Stock Exchange
MIC: XHKG


05.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Haier Smart Home Co., Ltd.
Haier Industrial Park, Laoshan District
266101 Qingdao
China
Internet: smart-home.haier.com
LEI Code: 3003002BYTNGNJTWSH07



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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107834  05.11.2026 CET/CEST





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