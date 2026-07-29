EQS-DD: Heidelberg Materials AG: René Aldach, buy
Werte in diesem Artikel
|
Werbung
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
30.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Germany
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|LEI Code:
|LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37
|End of News
|EQS News Service
|
106204 30.07.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberg Materials
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberg Materials
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Heidelberg Materials Aktie News
Heidelberg Materials Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberg Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:31
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Heidelberg Materials Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.