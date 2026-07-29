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EQS-DD: Heidelberg Materials AG: René Aldach, buy

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
168.80 EUR 0.05 EUR 0.03 %
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Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

30.07.2026 / 10:52 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: René
Last name(s): Aldach

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Heidelberg Materials AG

b) LEI
LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0006047004

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
165.70 EUR 57,995.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
165.70 EUR 57,995.00 EUR

e) Date of the transaction
30/07/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: Lang&Schwarz TradeCenter
MIC: LSSI


30.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Germany
Internet: www.heidelbergmaterials.com
LEI Code: LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37



 
End of News EQS News Service




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106204  30.07.2026 CET/CEST





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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
09:31 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.07.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.26 Heidelberg Materials Outperform Bernstein Research
07.07.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.