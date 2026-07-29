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EQS-DD: Heidelberg Materials AG: René Aldach, Kauf

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
165.00 EUR -3.75 EUR -2.22 %
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.07.2026 / 10:52 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: René
Nachname(n): Aldach

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Heidelberg Materials AG

b) LEI
LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006047004

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
165,70 EUR 57.995,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
165,70 EUR 57.995,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
30.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Lang&Schwarz TradeCenter
MIC: LSSI


30.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Deutschland
Internet: www.heidelbergmaterials.com
LEI Code: LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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106204  30.07.2026 CET/CEST





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DatumRatingAnalyst
09:31 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.07.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.26 Heidelberg Materials Outperform Bernstein Research
07.07.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.