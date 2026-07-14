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EQS-DD: HELIOS SOLAR AG: Thuan Ming Ong, Außerbörsliche Veräußerung gegen Sachleistung (Verrechnung mit Forderungen aus Rechtsberatung und Beratung bei Unternehmensfinanzierung, ...

Werte in diesem Artikel
Aktien
HELIOS SOLAR AG Inhaber-Akt
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

21.07.2026 / 16:07 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Thuan Ming
Nachname(n): Ong

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
HELIOS SOLAR AG

b) LEI
894500Q0LUCCFE8R5J14 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A42D2N5

b) Art des Geschäfts
Außerbörsliche Veräußerung gegen Sachleistung (Verrechnung mit Forderungen aus Rechtsberatung und Beratung bei Unternehmensfinanzierung, Dienstleistungen für Investor und Public Relations und einem Darlehen): Sachleistung für 149.000 Aktien im Wert von EUR 596.000,00 im Zusammenhang mit einem Darlehen Sachleistung für 900.000 Aktien im Wert von EUR 3.600.000,00 im Zusammenhang mit Forderung aus Dienstleistungsvertrag für Investor- und Public Relations Sachleistung für 900.000 Aktien im Wert von EUR 3.600.000,00 im Zusammenhang mit Rechtsberatung und Beratung bei Unternehmensfinanzierung

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
4,00 EUR 596.000,00 EUR
4,00 EUR 3.600.000,00 EUR
4,00 EUR 3.600.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
4,0000 EUR 7.796.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
16.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


21.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: HELIOS SOLAR AG
Marienplatz 2
80331 München
Deutschland
Internet: www.heliospv.net
LEI Code: 894500Q0LUCCFE8R5J14

Listing geplant / Intended to be listed;


 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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106132  21.07.2026 CET/CEST





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