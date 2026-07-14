EQS-DD: HELIOS SOLAR AG: Thuan Ming Ong, Außerbörsliche Veräußerung gegen Sachleistung (Verrechnung mit Forderungen aus Rechtsberatung und Beratung bei Unternehmensfinanzierung, ...
Werte in diesem Artikel
|
Werbung
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
21.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HELIOS SOLAR AG
|Marienplatz 2
|80331 München
|Deutschland
|Internet:
|www.heliospv.net
|LEI Code:
|894500Q0LUCCFE8R5J14
|Listing geplant / Intended to be listed;
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106132 21.07.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf HELIOS SOLAR
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HELIOS SOLAR
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle HELIOS SOLAR Aktie News
HELIOS SOLAR Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HELIOS SOLAR nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.